Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, husumetli iki taraf arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Aliya İzzetbegoviç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, taraflardan A.S. (21), yanındaki silahla çevreye ateş açtı.

Zanlının rastgele ateşlediği silahtan çıkan mermiler, o sırada caddeden motosikletle geçmekte olan 15 yaşındaki U.C.K. ve 17 yaşındaki İ.E.C. isimli çocuklara isabet etti. Olayın ardından saldırgan, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Emniyet güçleri, kimliği belirlenen ancak olay yerinden kaçan A.S.’yi yakalamak için kent genelinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.