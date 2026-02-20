Asgari ücret 2026'nın Ocak ayında 28 bin lira, emekli maaşının 20 bin lira. Ekonomik kriz, maaş azlığı, art arda gelen zamlar sebebiyle vatandaşlar isyanda. Vatandaşlar yetkililerden 'çözüm' odaklı ekonomi politikaları beklerken, iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "terörsüz" Türkiye adımlarını sürdürüyor.

Geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' isterken, anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

Seçim Turan olası seçimde, seçmenin oy tercihinde birinci faktörün 'ekonomi' olacağını belirtti. Turan, Türkiye'deki şu anki tablonun iktidarın lehine bir sonuç yaratmayacağını da ifade etti.

YENİÇAĞ'a konuşan Semih Turan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'EKONOMİ SEÇMENİN OY TERCİHİNDE BİRİNCİ FAKTÖR'

Son ankette 'ekonomi'nin seçmen için en büyük belirleyici olduğunu söyleyen Turan "Yaklaşık 10 yıldır yaptığımız bütün çalışmalarda birinci faktör hep ekonomi çıkıyor. Oranlar değişmekle birlikte. Bundaki en büyük faktör hayat pahalılığı. Özellikle İhtiyaç maddelerine ulaşımda zorluk, gıda fiyatları, gıdaya ulaşımda, protoine ulaşımda sorun var. Ekonomi başlığı altında daha çok gelenler bunlar." ifadelerini kullandı.

'SEÇMEN İKTİDARIN BAŞARISIZ YÖNETİMİNE BAĞLIYOR'

Seçmenin ekonomideki mevcut tabloyu iktidar politikasının sonucu olarak gördüğünü belirten Semih Turan "Bütün seçmen şöyle görüyor demek çok mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz vatandaşların büyük kısmı ekonomideki kötü durumu iktidarın başarısız yönetimine bağlıyor." dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan tepki çeken artışların olası seçimde oyları kalıcı biçimde etkileyebileceğini belirten Turan "Seçime doğru ekonomiyle ilgili uygulanacak bir takım düzeltmeler olsa bile çok uzun süren bir yoksulluk ve yoksunluk var. Yani ilk defa bu yıl olan bir şey değil. Yaklaşık bir 6,7 yıldır ülke ekonomik kriz altında. Bütün ölçümlerde etkileyeceği çok net görülüyor." değerlendirmesi yaptı.

‘MUHALEFETİN VERECEĞİ UMUDA BAĞLI’

İşsizlik ve gelecek kaygısının genç seçmenlerin olumsuz etkilediğini dile getiren Turan, gelecekten beklentisiz bir gençlik olduğunu ifade ederek, gençlerin büyük kısmının uygun ortamı sağlaması durumunda Türkiye'den gitmeyi düşündüğünü dile getirdi. Turan, genç seçmenin sandığa katılımıyla ilgili de "Seçim dönemine girdiğimizde muhalefetin vereceği umuda bağlı." yorumunu yaptı.

‘İKTİDARIN LEHİNE BİR SONUÇ ÇIKMAZ’

Semih Turan, seçmenin çok büyük bir bölümünün ekonominin mevcut iktidar politikalarıyla düzeleceğine inanmadığını belirtti. Turan'ın "Çok uzun süren bir ekonomik kriz var. Şu andaki tablo geçmiş dönemlerde olduğu kadar iktidarın lehine bir sonuç yaratacağını göstermiyor." değerlendirmesi de dikkat çekti.

CHP MİTİNGLERİ

CHP'nin yaptıkları mitinglerin tek başına seçmeni tatmin etmediğini söyleyen Turan "Seçmen farklı aksiyonlarda istiyor. CHP mitingleri bir duruş anlamında, bir direnç anlamında da bunun devam etmesi en azından vatandaşın muhalefetten umudunu hala sürdürmesini sağlıyor. Önemli bir etken." dedi.

Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan açıklamalarına şöyle devam etti:

'SEÇİMİN SONUCUNU KARARSIZLAR BELİRLEYECEK'

"Çok uzun zamandır 2024 seçimlerdinden beri AKP’nin oy oranlarında çok önemli değişimler görmüyoruz. Hata payı dışında bir yükselme ya da alçalma yok. Hemen hemen stabil devam ediyor diyebilirim.

Oy tercihlerinde kararsızların hala çok ciddi bir boyutta olduğu görülüyor. Yani partilerin seçmenlerine baktığımızda 2024 seçimlerinden beri benzer bir tablo var. Kararsızlara yönelik etkili politikalar önümüzdeki seçimleri belirleyecek diye düşünüyorum..."