Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
KULÜP YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 SÜPER LİG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
Anasayfa Gündem Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı

Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı

Bir dönemin ünlü sitesi Korukent’te miras krizi davasında karar çıktı. Korukent Sitesi'nin kurucusu Hüseyin Yaşat Manav'ın vefatının ardından mirasçı evlatlar arasında başlayan 'vasiyetname' ve 'şirket hissesi' kavgasında davacı kardeşi haklı buldu.

Tuğçe Nur Acar Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 1

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levazım semtinde yer alan Korukent Sitesinin kurucusu Hüseyin Yaşat Manav’ın mirası, çocuklarını karşı karşıya getirdi.

1 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 2

Babalarının 2015 yılında yaşamını yitirmesinin ardından başlayan hukuki mücadelede son sözü İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi söyledi.

2 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 3

Şirket paylarının kardeşleri tarafından usule aykırı biçimde dağıtıldığını öne sürerek dava açan Ozan Manav, ağabeyleri Ali Özkan Manav ve Faik Gürkan Manav’a karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

3 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 4

BABA HAYATINI KAYBETTİ, ANLAŞMAZLIK BAŞ GÖSTERDİ

Uyuşmazlık, baba Manav’ın vefatının ardından şirket hisselerinin paylaşımı sürecinde ortaya çıktı.

4 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 5

Ozan Manav, miras yoluyla kendisine intikal etmesi gereken payların şirket kayıtlarına hatalı ve usulsüz şekilde geçirildiğini iddia ederek avukatı aracılığıyla yargıya başvurdu.

5 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 6

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 2019 yılında verdiği kararda Ozan Manav’ı haklı buldu ve yönetim kurulunun hisse devrine ilişkin kararını geçersiz saydı.

6 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 7

'AĞABEY HAKLI' KARARI

Korukent Rekreasyon A.Ş.’nin 2017’de yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar da, 28 Kasım 2024 tarihli hükümle iptal edildi. Mahkeme, Ozan Manav’ın “Babamdan kalan hisseler usulüne uygun temsil edilmedi” yönündeki iddiasını yerinde buldu.

7 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 8

Kardeşler arasındaki anlaşmazlık yalnızca şirket paylarıyla sınırlı kalmadı. Baba Manav’ın 2014 tarihli vasiyetnamesi de ihtilaf konusu oldu.

8 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 9

Ozan Manav vasiyetnamenin iptali istemiyle dava açarken, diğer kardeşler belgenin geçerliliğini savundu. Ancak mahkeme, yetkili merciin Bodrum mahkemeleri olduğunu belirterek dosyayı buraya gönderdi.

9 10
Korukent miras krizinde emsal karar: Mahkemeden net hüküm çıktı - Resim: 10

Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında ise genel kurulda alınan bazı kararların ve mali tabloların hukuka uygun olmadığı ifade edildi. Uzmanlar, yönetimde bulunan kardeşlerin Ozan Manav’ı dışlayacak biçimde hareket etmelerinin objektif dürüstlük kuralıyla bağdaşmadığı görüşüne yer verdi.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro