Andrey Gyurov liderliğindeki geçici hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla Bulgaristan’daki 28 bölge valisinin tamamını görevden aldı. Yerlerine yeni isimler atandı.

Kararla birlikte ülkenin tüm bölgelerinde valiler aynı anda değiştirilmiş oldu.

GERB’DEN TARAFSIZLIK ELEŞTİRİSİ

Karara, GERB cephesinden tepki geldi. Parti milletvekili Toma Bikov, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin bu adımının adil seçimleri garanti etmediğini savundu.

Vali değişikliğine ilkesel olarak karşı olmadıklarını belirten Bikov, atanan 28 ismin tamamının PP-DB Ittifaki ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

'TEK BİR SİYASİ GÜCE HİZMET EDİYOR'

Gyurov hükümetinin tek bir siyasi güç için hareket ettiğini düşündüklerini dile getiren Bikov, en azından bazı atamaların farklı çevrelerden yapılabileceğini ifade etti.

Vali değişiklikleri, seçim süreci öncesinde hükümetin tarafsızlığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.