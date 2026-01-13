En düşük emekli maaşı, 2025 açlık sınırının altında kaldı. Asgari düzeyde maaş alan 5 milyon emekli bu yıl barınma ve beslenme gibi ihtiyaçları karşılarken daha da zorlanacak.

Açıklanan maaş miktarına siyasilerden tepkiler yükselirken, Devlet Bahçeli, emeklilerin sefalet ücretine mahkûm edilmemesi gerektiğini belirterek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine ulaşmaları için gerekirse “elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, meclisteki vekillere çağrı yaptı.

Kaya, “5 milyon emeklinin yaşam koşullarını iyileştirmek için gövdeyi taşın altına koymaya gerek yok, sadece evet oyu vermek yeter” çağrısı yaptı.

Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı alan 5 milyon vatandaşımızın sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gövdenizi taşın altına koymanıza gerek yok. Asgari emekli maaşının asgari ücrete eşlenmesi için meclisteki kanun teklifimize evet için el kaldırmanız yeter!"

Saadet Partisi'nin meclise getireceği teklifte, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi hedefleniyor...