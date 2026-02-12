TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun iktidara yönelik eleştirileri dikkat çekti. Bülent Arınç "Bu toplumun seçtiği adam çıkarcığın baş tacı" derken; Mustafa Yeneroğlu'nun "Bakın yıllarca "dindar gençlik yetiştirmek istiyoruz" dedi ne oldu? Yetişti mi?" ifadeleri dikkat çekti.

"Bu toplum artık aziz millet olmaktan çıktı. Yani dindarlık maalasef şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet müslümanlığı bıraktı, baş örtüsünü terk ediyor, namazı terk ediyor. Deizm, şu bu bunların bugünlerde çokça konuşulmaya başlandı." diyen Bülent Arınç'ın gündem olan açıklaması şöyle:

'BU ÜLKENİN SEÇTİĞİ ADAM ÇIKARCILIĞIN BAŞ TACI'

Bu toplumun seçtiği adam çıkarcığın baş tacı. Bununla konuşuyor.(Para işsreti yaptı) Tamemen duygusal ilişkiler peşinde toplum neyse onun ürettiği insanlarla parlamentoda ve bu toplumdan siz yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin.

Siz erdemliler hareketi olarak yola çıkmıştınız. "Şimdi kimse kalmadı" dedi. Erdem de kayboldu etik değerler de... "Hukuk siyasetin köpeğidir" anlayışına halen sahip olduğuna inandığımız adamlarla selam bile vermeyin."

'YILLARCA 'DİNDAR GENÇLİK YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ' DEDİ, NE OLDU?'

"Bu iktidar gittikten sonra yıkımın ne kadar büyük olduğu anlaşılacak." diyen Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun açıklaması ise şöyle:

"Bu iktidar düşünce öyle bir noktaya geleceğiz ki "inançlı müslümanlar olarak bizim iddialarımız vardı" diye acaba üç nesil soğaka çıkabilecek miyiz?

Ben Bayburtluyum. İnançlı bir Müslümanım. Bir örnek vereyim size. Dün hutbeyi dinledim. Bana göre çok sorunlu bir hutbeydi. İşte bayrak diyorlar, millet diyorlar, bakın her şeyi tek tipleştiriyorlar. Homojenleştiriyorlar. Orada o kadar ciddi bir sorun var ki. Bakın yıllarca "dindar gençlik yetiştirmek istiyoruz" dedi ne oldu? Yetişti mi? Güvenlikçi yaklaşımlar "yine demek ki daha fazla kapatmamız lazım. Daha otoriter olmamız lazım. Daha fazla ezmemiz lazım" gibi gerilimlerle ülke önümüzdeki yıllarda bana göre karşı karşıya kalabilir."