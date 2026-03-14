Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, görüşmede tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir konuşma yapılmadığını vurguladı.

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Arınç, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in dile getirdiği bazı iddiaların eksik ve yanlış olduğunu savundu. Arınç, “Fatih Bey’e çok kızdım. Çok yanlış ve eksik bir değerlendirme yaptı” diyerek söz konusu yorumlara tepki gösterdi.

“GÖKHAN GÜNAYDIN GÖRÜŞMEYE ALINMADI İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın alınmadığı yönündeki iddialara da değinen Arınç, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özgür Özel’in Meclis’teki ziyaretine birkaç isimle geldiğini belirten Arınç, Günaydın’ın görüşmeye katılmamasının kendi tercihi olduğunu ifade etti.

Arınç, görüşmenin başında Günaydın’a “Siz de girecek misiniz?” diye sorduğunu, ancak Günaydın ve beraberindeki isimlerin “Siz baş başa konuşun” diyerek dışarıda kalmayı tercih ettiğini anlattı. Görüşme tamamlandıktan sonra basına açıklama yapılması gerektiğini düşündüğünü belirten Arınç, Günaydın’ı özellikle davet ederek birlikte kameraların karşısına çıktıklarını söyledi.

Günaydın’ın Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu için görüşmeye alınmadığı yönündeki yorumları da sert sözlerle eleştiren Arınç, “Yazıklar olsun. Ben böyle şeyler düşünmem. Kendisini başarılı bir grup başkanvekili olarak bilirim” dedi.

“İMAMOĞLU KONUSU HİÇ AÇILMADI”

Arınç, görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun gündeme gelmediğini özellikle vurguladı. Özgür Özel’in bu konuda kendisine herhangi bir soru yöneltmediğini söyleyen Arınç, kendisinin de böyle bir başlık açmadığını dile getirdi.

İmamoğlu’nu ziyaret edip etmeyeceği yönündeki sorulara daha önce yanıt verdiğini hatırlatan Arınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda göz önünde olan bir insan. Hakkındaki iddialar da ortaya döküldü. Böyle bir ziyareti herkes farklı yorumlayabilir. Bu yüzden böyle bir adım atmayı düşünmüyorum.”

Arınç, daha önce Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Tunç Soyer ve Murat Çalık gibi isimleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, İmamoğlu için ise farklı bir değerlendirme yaptığını belirtti. Yargı sürecinin başladığını söyleyen Arınç, İmamoğlu’nun iddialar karşısında mahkeme önünde aklanmasını dilediğini ifade etti.

“MUTLAK BUTLAN HİÇ KONUŞULMADI”

Kamuoyunda tartışılan “mutlak butlan” meselesinin de görüşmede gündeme gelmediğini belirten Arınç, bunun CHP’nin parti içi meselesi olduğunu söyledi.

“Hayır, vallahi billahi geçmedi. Ben de sormadım, o da söylemedi. Bu onların parti içi meselesi” ifadelerini kullandı.

“NORMALLEŞME ARTIK GEÇMİŞTE KALDI”

Arınç, görüşmede Türkiye’deki siyasi atmosferin de ele alındığını belirtti. Konuşmanın önemli bölümünde kendisinin değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Arınç, Türkiye’deki siyasi tabloyu ve ana muhalefetten beklentilerini dile getirdiğini aktardı.

Arınç’ın aktardığına göre Özgür Özel, seçimlerin ardından Recep Tayyip Erdoğan ile başlatılan “normalleşme” sürecine değindi. Özel’in, gerilimi düşürmek için adımlar attıklarını ancak sonrasında yaşanan tutuklamalar ve açılan davalar nedeniyle bu sürecin artık sona erdiğini ifade ettiği belirtildi.

“BEN KİSSİNGER DEĞİLİM”

Arınç, iktidar ile muhalefet arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Arınç, kendisine ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger benzetmesi yapılmasına da esprili bir dille karşılık verdi.

“Ben Kissinger değilim, düz bir adamım” diyen Arınç, bildiklerini her yerde dile getirdiğini söyledi.

“AK PARTİ BENİM EVİM”

AK Parti ile bağının sürdüğünü de vurgulayan Arınç, partinin kurucularından biri olduğunu hatırlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Arınç, “AK Parti benim evim ve öyle kalmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaman zaman özel görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Arınç, “Yeri geldiğinde eleştirmesini de takdir etmesini de bilirim” sözleriyle açıklamasını tamamladı.