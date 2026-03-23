İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kavuncu, Katar’da düşen helikopterde hayatını kaybeden personel için başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

EKONOMİ VE ENERJİ VURGUSU

Küresel gelişmelerin Türkiye’ye etkilerine değinen Kavuncu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ekonomik dalgalanmaların toplumda endişe oluşturduğunu ifade etti.

Rusya ve İran’dan doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmalara da değinen Kavuncu, gıda güvenliği, enerji ve tarım alanlarında acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Kavuncu, “Devlet Planlama Teşkilatı’nın acilen tam kapasite ve tam kapsayıcılıkla çalışmaya başlaması şart. Çok sıkıntılı ve riskler dolu bir sürecin içerisindeyiz” dedi.

STAGFLASYON UYARISI

Ekonominin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, enflasyonun yükseldiği ve üretimin yavaşladığı bir dönemin Türkiye’yi stagflasyon riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Nevruz kutlamalarında yaşanan bazı görüntülere de değinen Kavuncu, gösterilerde terör saldırılarıyla bağlantılı kişilerin posterlerinin açıldığını ve bazı sloganların atıldığını öne sürdü. Bu duruma sert tepki gösteren Kavuncu, söz konusu görüntüleri eleştirerek siyasi sorumluluğa işaret etti.