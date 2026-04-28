Emeklilik hayali kuran binlerce sigortalı için takvim sıkışıyor. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için yasal olarak 1 Mayıs itibarıyla emekli statüsünde bulunmak gerekiyor. Bugünün 28 Nisan olduğu göz önüne alındığında, başvuru yapmamış olanlar için zaman daralıyor.

İKRAMİYE İÇİN "1 MAYIS" ALARMI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bayram ikramiyesine hak kazanmak için ödemenin yapılacağı ayda emekli aylığı hakkının başlamış olması şart. Emekli maaşları, dilekçenin verildiği ayı takip eden ay başından itibaren işlediği için; 30 Nisan mesai bitimine kadar başvurusunu tamamlamayanlar, ikramiye hakkını bir sonraki yıla devretmiş olacak.

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl ikramiyelerin 4.000 TL taban fiyat üzerinden ödenmesi bekleniyor. Ancak bu tutar, hak sahiplerinin hisse ve dosya durumuna göre değişkenlik gösterecek:

Emekli Aylığı Alanlar: 4.000 TL

%75 Ölüm Aylığı Alanlar: 3.000 TL

%50 Dul Aylığı Alanlar: 2.000 TL

%25 Yetim Aylığı Alanlar: 1.000 TL

Ödeme Takvimi: 20-25 Mayıs

Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödemeleri bayramdan önceki hafta tamamlaması bekleniyor. Tahsis numarasına göre yapılacak kademeli ödemelerin 20-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.

KİMLER İKRAMİYE ALAMAYACAK?

Düzenleme sadece SGK üzerinden maaş alan emekli, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı sahiplerini kapsıyor. Şu gruplar kapsam dışında kalacak:

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) alanlar,

Engelli maaşı alanlar,

Özel banka sandıklarına tabi emekliler.