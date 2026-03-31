Oyuncu Hülya Avşar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan akşam yemeğinde bir araya geldi.

İkilinin yemekteki samimi görüntüleri ise sosyal medyayı salladı.

Videoyu alıntılan ve 'İki yüzlülüğün kısa filmi yapılmış' diyen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise bu durumu sert bir şekilde eleştirdi.

Videoya tepki gösteren Ekmen şu ifadeleri kullandı:

Bu video Bilal beyin ev sahipliğinde verilen Darülacezenin iftarından. Hülya hanım söz konusu programa hangi vasfıyla davet edildi acaba?

'BU SAHNE MUKTEDİRİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜN İLANIDIR'

Onlyfansçı escort biri ile yaptığı program nedeniyle mi?

Yoksa Türk aile yapısına, milli ve yerli kültürel çalışmalara yaptığı katkı nedeniyle mi?

Bu sahne muktedirin iki yüzlülüğünün ilanıdır.

Sıradan insanları siyasi görüşleri, yaşam tarzları, hoşunuza gitmeyen tercihleri nedeniyle hedef gösterir ama Acundan Hülyaya oradan Bülent'e rol modelleri(!) davetlerinizde ağırlarsınız.

Sonra da doksanların jargonuyla gençlere nasihatlarda bulunursunuz.

Üstelik aynı davette kokain kullandığı ve temin ettiği, parası ve gücüyle genç kızları cinsel obje olarak kullandığı gerekçesiyle günlerce havuz medyasına manşet olan kişiler de var.

Çünkü sizin için mesele ahlak değil, iktidarınız ve size teslimiyettir.