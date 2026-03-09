Set arasında derbi sohbeti açılınca koyu Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar oldukça iddialı konuştu. Takımına güvendiğini söyleyen Avşar, “Biz bu maçı 2-0 kazanırız.
“Aynı Yağmur Altında” setinde derbi rekabeti: Hülya Avşar derbi iddiasını kaybetti
ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinin setinde bu kez oyunculuk değil, futbol rekabeti konuşuldu. Dizinin başrol oyuncularından Hülya Avşar ile rol arkadaşı Birand Tunca, Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesinde eğlenceli bir iddiaya girdi.Derleyen: Hande Karacan
Kaybeden yemeğe çıkar ama çok kalabalık olmayalım, sana ağır gelmesin” diyerek esprili bir şekilde Tunca’ya meydan okudu. Galatasaraylı olduğu bilinen Birand Tunca ise karşı tahminini yaparak “3-2 Galatasaray kazanır” dedi.
Büyük heyecanla beklenen derbi 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erince, iddiayı kaybeden isim Hülya Avşar oldu. Maç sonucunun ardından Avşar sözünü tutarak “Tamam, yemekler benden” diyerek set ekibini güldürdü.
Uzun süredir oyunculuğa ara veren Hülya Avşar, “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle setlere güçlü bir dönüş yaptı.
Dizide hayat verdiği Fazilet karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, hem performansı hem de setten paylaştığı eğlenceli anlarla gündemde kalmayı sürdürüyor.
Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının ilgisini çekiyor. Özellikle set arkası görüntülerini sık sık takipçileriyle paylaşan Avşar, yeni rolüne nasıl hazırlandığını gösteren kareleri de kısa süre önce Instagram hesabından yayınladı.
Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yeni projesi hakkında daha önce konuşan Avşar, Fazilet karakterinin kariyerinde farklı bir yerde durduğunu söylemişti. Usta oyuncu, “Bugüne kadar pek çok farklı karakteri canlandırdım ama bu rol beni gerçekten etkiledi.
İlk defa böyle bir karakter oynuyorum ve çok heyecanlıyım” sözleriyle duygularını dile getirmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle “Aynı Yağmur Altında”, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Dizinin setinde yaşanan bu eğlenceli derbi iddiası ise hem ekip arasında hem de sosyal medyada keyifli anların yaşanmasına neden oldu.