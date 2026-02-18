Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanan kasım 2025 istihdam izleme bülteni yayımlandı.

SON 4 AYDA KAYIP 574 BİN KİŞİ

Bültende Türkiye’deki istihdamda acı tabloyu gözler önüne serdi. Toplam sigortalı çalışan sayısı bir ayda yaklaşık 80 bin kişi azalması dikkat çekti. Giyim ve tekstil sektöründe istihdamda kayıp yaşanırken, bina inşaatında da artış kaydedildi.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı bir önceki aya göre 79 bin 782 azaldı. 25 milyon 936 bin kişiye gerileyen sigortalı çalışan sayısında son dört aydaki toplam kayıp 574 bin kişiye ulaştı.

EN FAZLA KAYIP GİYİMDE OLDU

Toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda istihdam yıllık bazda yüzde 1,9 (356 bin 594) yükselirken, aylık bazda ise yüzde 0,6 (125 bin 216) azaldı.

Esnaf ve çiftçi grubunu oluşturan sigortalı sayısı yıllık yüzde 5,7 artış yaşanırken, alt kırılımlarda çiftçi sayısı yıllık yüzde 57,1 (250 bin 713) artarken, esnaf sayısı yüzde 3,4 (83 bin 594) düştü. Aylık bazda esnaf sayısı yüzde 0,3 (7 bin 585) artış gösterirken, çiftçi sayısı yüzde 3,7 (26 bin 245) düşüş yaşadı.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,4 (14 bin 215) yükselirken aylık olarak kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Kasımda yıllık bazda 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı düşüş yaşanırken, En fazla istihdam kaybı 86 bin 513 kişi ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti. Alt sektörler incelendiğinde kasım ayında en fazla istihdam artışı 138 bin 887 kişi ile bina inşaatı sektöründe oldu.

ANKARA'DA EN BÜYÜK YÜKSELİŞ

19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı beş büyük ilde istihdam sağlıyor. İstihdam payına göre bu iller İstanbul (yüzde 26,6), Ankara (yüzde 8), İzmir (yüzde 6), Bursa (yüzde 4,5) ve Antalya (yüzde 4,2) olarak gerçekleşiyor. Bu dönemde çalışan sayısındaki en yüksek artış 84 bin 268 ile Ankara’da olurken en büyük düşüş ise 28 bin 721 ile İstanbul’da yaşandı.