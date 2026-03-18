Oyun dünyası genelde aksiyon ve savaşın peşinden koşsa da, Cat Parents bizi bambaşka bir noktadan yakalıyor. Şehir haritasında bisikletimizle turlarken zor durumdaki kedileri tespit edip onları güvenli bölgeye ulaştırıyoruz. Her kurtarma operasyonu kendine has zorluklar içeriyor; doğru ekipman ve sabır bu işin anahtarı!

PASAKLI YUMAKLARDAN MUTLU KEDİLERE

Kurtardığımız kedileri eve getirdiğimizde işimiz bitmiyor, asıl macera orada başlıyor. Kirli ve korkmuş dostlarımızı yıkayıp, hastalıklarını tedavi ederek onlara güven aşılamamız gerekiyor. Onların karnını doyurup ilk mırıltılarını duyduğunuz an, tüm yorgunluğunuzun uçup gittiğini hissedeceksiniz.

KENDİ KEDİ CENNETİNİ TASARLA

Sadece bir bakıcı değil, aynı zamanda bir mimar gibi davranmanız gerekecek. Evinizi kedi tünelleri, tırmanma alanları ve konforlu yataklarla donatarak tam bir kedi cennetine dönüştürebilirsiniz. Eğer isterseniz bu süreci arkadaşlarınızla birlikte kooperatif (co-op) modunda yönetebilir, sorumlulukları paylaşarak devasa bir barınak kurabilirsiniz.

SORUMLU SAHİPLENDİRME: VEDALAR DA SEVDAYA DAHİL

Evimizdeki alan maalesef sınırsız değil. Bazı kedileri iyileştirip rehabilite ettikten sonra, onlar için en doğru aileyi seçerek yeni yuvalarına uğurlamanız gerekecek. Steam için duyurulan bu yapım, hem kedi severleri hem de huzurlu bir simülasyon arayan oyuncuları kendine çekecek gibi duruyor.