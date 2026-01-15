Gökhan Tiryaki’nin yönettiği “Efes’in Sırrı”, tarihi ve fantastik öğeleri çocuk gözünden işleyen sıcacık bir aile macerası sunuyor. İçine kapanık küçük Tuna, Efes kazılarında çocuk bedenine dönen arkeologlarla beklenmedik bir yolculuğa çıkıyor. Zeynep ve Kamuran Süner’in senaryosundaki yapımda Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol alıyor.





“SüngerBob: Korsan Macerası” sevilen karakteri okyanusun derinliklerine, Uçan Hollandalı’nın hayaletiyle dolu bir hazine avına sürüklüyor. Derek Drymon yönetimindeki animasyon, eğlence dolu anlarla izleyiciyi bekliyor.

“28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı”, ikonik serinin dördüncü halkası olarak korku-gerilim türünü sürdürüyor. Nia DaCosta’nın yönettiği, Alex Garland senaryolu filmde Dr. Kelson ile Jimmy Cristal arasındaki çatışma öne çıkıyor; asıl tehdidin ahlaki çöküş olduğu vurgulanıyor. Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams ve Erin Kellyman başrollerde.

“Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı”, popüler serinin yeni macerasında Maşa, Daşa ve Koca Ayı’yı eğlence parkındaki sürprizlerle dolu bir serüvene çıkarıyor. Dostluk ve özgüven temaları neşeli bir üslupla işleniyor.