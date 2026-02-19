Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 1

Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 2

Sefer Doğantekin’in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 3

Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin’in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 4

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 5

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 6

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 7

Bu anlara yürek dayanmaz: İmam kardeşinin acısına dayanamadı: Dede tabutu kimseye vermedi - Resim : 8