Bağımsız Türkiye Partisi Genel Sekreteri Mustafa Hayri Ergan Meltem TV'de, CHP’nin erken seçim gündemi kapsamında siyasi partilere yaptığı ziyaretlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partilerine herhangi bir ziyaret yapılmadığını belirten Ergan, CHP’nin ziyaret ettiği partileri eleştirerek bu tercihin nedenini sorguladı. Ergan, CHP’den beklentileri olmadığını da açıkça ifade etti.

'ÖZGÜR BEY’İN SİYASETİNİ NEYE DAYANDIRDIĞINI BİLMİYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takındığı tutumu eleştiren Ergan, "Özgür Bey’in siyasetini neye dayandırdığını bilmiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi’ni neden ziyaret etmediğini de bilmiyorum. Ama ben ziyaret ettiği partilere baktığımda; Türk İşçi Partisi, Emek Partisi, Sol Parti gibi toplumun hiçbir zaman oy noktasında hiçbir şey vermeyen, toplumda kamuoyu oluşturmak adına hiçbir zaman varlık gösteremeyen partilere dahi gidip Bağımsız Türkiye Partisi’ne karşı bir tavır içinde olmasını da Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkililerinin vicdanına bırakıyorum" dedi.

'İLLA BİZİMLE GÖRÜŞSÜN' DİYE DERDİMİZ YOK

CHP'ye yönelik herhangi bir talepleri olmadığını dile getiren Ergan, "Biz önümüzdeki seçimlere CHP’ye umut bağlamama noktasında dersini almış bir partiyiz. İktidarı değiştirme noktasında CHP’nin bunu yapamayacak olduğuna 25 senede kanaat getirmiş bir siyasi partiyiz. O haliyle kendi hazırlıklarımızı kendimiz zaten yapıyoruz. Ama bu söylediklerim düşmanca tavır değil. Tecrübelerden elde ettiğimiz sonuçlar. Zaten onlardan beklentimiz yok. Biz kendi siyasetimizi kendimiz yapıyoruz. Sağda solda çalışmıyoruz. Aktif olarak şu anda belki de üye sayısını en çok artıran siyasi parti konumundayız" ifadelerini kullandı.