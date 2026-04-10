Hoffenheim ile Ozan Kabak arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri sona yaklaştı. Ancak anlaşma için iki önemli detayın netleşmesi bekleniyor.

SAKATLIK SONRASI HARİKA DÖNDÜ

Uzun süren çapraz bağ sakatlığının ardından yeniden form yakalayan milli stoper, Hoffenheim’da tekrar takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu performans, kulübün sözleşme uzatma konusundaki isteğini güçlendirdi.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE SERBEST KALMA MADDESİ BELİRSİZLİĞİ

Alman basınından Kicker'ın haberine göre, taraflar arasındaki görüşmelerde iki kritik başlık öne çıkıyor. Yeni sözleşmenin süresinin 2029 mu yoksa 2030’a kadar mı olacağı henüz netleşmedi.

Bunun yanı sıra, olası bir serbest kalma maddesinin bedeli ve devreye gireceği şartlar da müzakerelerin en önemli konuları arasında yer alıyor.

PREMIER LİG KULÜPLERİ İLGİLENİYOR

26 yaşındaki savunmacının performansı, özellikle İngiltere’den kulüplerin dikkatini çekiyor. Daha önce Liverpool ve Norwich City formaları giyen Ozan Kabak’ın yeniden Premier Lig’e dönme ihtimali de masada bulunuyor.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Hoffenheim cephesinde ise transfer gelirleri büyük önem taşıyor. Kulübün finansal planlaması doğrultusunda, Kabak’ın sözleşmesine eklenecek çıkış maddesi stratejik bir rol oynayacak.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.