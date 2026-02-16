

Bilecik/ Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sürdürülebilir kampüs anlayışı doğrultusunda çevreye duyarlı altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üniversitede enerji verimliliğini artırmak, karbon salınımını azaltmak ve doğal kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir dönüşüm süreci daha başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda Merkez Kampüsümüzde yer alan Spor Tesisleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü binaları ile Söğüt Kampüsündeki eğitim-öğretim binalarında doğalgaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen toplam 4.723.000 TL’lik yatırım ile söz konusu binalarda katı yakıt kullanımından vazgeçilerek daha temiz ve çevre dostu bir enerji sistemine geçiş sağlandı.

Gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde yıllık yaklaşık 170 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, karbon salınımında önemli bir azalış öngörülüyor. Böylelikle çevresel etkilerin azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kampüs genelinde daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Söz konusu yatırım, Şeyh Edebali Üniversitesinin çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir yükseköğretim kurumu olma anlayışının somut bir göstergesi olurken, Üniversitenin, enerji politikalarında verimlilik ve çevre duyarlılığını esas alan uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceği vurgulandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yatırım ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz doğalgaz dönüşüm yatırımı ile hem karbon salınımını azaltmayı hem de daha verimli ve modern bir enerji altyapısı oluşturmayı amaçladık. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak kurumsal sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.