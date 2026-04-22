BRÜKSEL’DE TÜRKİYE KRİZİ

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey isimleri, Türkiye’nin stratejik konumu ve AB ile olan ilişkileri konusunda karşı karşıya geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı kefeye koyan "nüfuz" açıklaması, eski Konsey Başkanı Charles Michel’in sert tepkisiyle karşılaştı.

VON DER LEYEN’İN "NÜFUZ" ÇIKIŞI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Hamburg’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa kıtasının "tamamlanması" gerektiğini savunurken tartışmalı ifadeler kullandı. Genişleme sürecinin hızlanması gerektiğini belirten von der Leyen, Avrupa’nın Rus, Türk veya Çin etkisine girmemesi için jeopolitik bir hamle yapması gerektiğini iddia etti.

CHARLES MİCHEL: GERÇEKLERİ BASİTLEŞTİRMEYİN

Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden jet hızında yanıt veren Charles Michel, mevkidaşını etiketleyerek Türkiye’nin Avrupa için vazgeçilemez bir ortak olduğunu hatırlattı. 2019-2024 yılları arasında AB liderlerine başkanlık eden Michel, Türkiye’nin ittifak için kilit bir müttefik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin sadece bir komşu değil, aynı zamanda hayati bir enerji koridoru ve savunma aktörü olduğunu belirtti. Avrupa’nın gerçekliği basitleştirerek veya çifte standart uygulayarak güçlenemeyeceğinin altını çizdi.

KOMİSYON SÖZCÜLÜĞÜNDEN "U DÖNÜŞÜ" SİNYALİ

Tartışmanın büyümesi üzerine AB Komisyonu Sözcülüğü bir açıklama yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sözcülük, Türkiye’nin bir aday ülke olmasının yanı sıra bölgede ekonomik ve siyasi açıdan "tartışmasız öneme sahip bir ortak" olduğunu teyit etti.