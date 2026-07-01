Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00’dan itibaren (30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.