Süper Lig devi Beşiktaş'ta yol ayrılıkları hız kesmeden devam ediyor. Mert Günok, Jurasek, Svensson ve Paulista takımdan ayrılmıştı. Demir Ege Tıknaz da Beşiktaş'tan ayrılarak Portekiz ekibi Braga'ya transfer olacak.

GİDİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’tan ayrılan Demir Ege Tıknaz Braga’ya imza atmak üzere Portekiz’e gidiyor. Demir Ege’nin uçağı saat 13:15’de kalkacak.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Demir Ege'ye teklif olduğunu oyuncu tarafının da ayrılmak istediğini açıklamıştı.,

KADRODA YER ALMADI

Genç futbolcu, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev alırken 701 dakika süre saha kaldı; bu sürede takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.