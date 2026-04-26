Bilecik Emniyeti, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, titizlikle yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda şüpheli bir şahsı takibe aldı.

ARAMADA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan detaylı aramalarda satışa hazır ve muhtelif miktarlarda esrar maddesi ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak emniyete götürdü.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu kapsamında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet kaynakları, ilçedeki zehir tacirlerine ve uyuşturucu kullanımına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.