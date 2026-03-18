

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Bozüyük Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmalarını sağlıyor.

Yapılan denetimlerde, iş yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ve üretim ile satışların hangi ortamlarda yapıldığı kontrol ediliyor.

Ayrıca pide gramajlarına da bakılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları inceleniyor ve eksiklik tespit edilen işyerlerine gerekli uyarılar yapılıyor.