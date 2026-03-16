Temmuz 2024…

Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-Avusturya maçı…2-1'lik galibiyet, iki gole de imza atan milli futbolcumuz Merih Demiral sevincini saha kenarında bozkurt işareti yaparak dünya üzerinde yaşayan Türklerle paylaşıyordu…

Sonra…

İçimizdeki İrlandalılarla birlikte koparılan yaygaralar… Merih Demiral için başlatılan linç kampanyası!..

("İçimizdeki İrlandalılar", teknik direktör Mustafa Denizli'nin 1999 yılında A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçlar öncesi, bizden görünüp milli takıma inanmayan veya köstek olanları tanımlamak için kullandığı, Türk spor literatürüne geçen efsanevi bir deyimdir. Özünde "bizden olup aslında düşman gibi davrananlar" anlamını taşır.)

Sonra…

Prof. Dr. İlber Ortaylı, her zamanki zarafeti ve ince üslubuyla içimizdeki ve dışımızdaki İrlandalıları şamarlıyor ve hak ettikleri dersi veriyordu. Ortaylı, ‘Bozkurt’ sembolünün ne anlama geldiğini ve Türkler için önemini şöyle anlatıyordu;

“Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikâyeleri var. Tür olarak da çok dayanıklıdır. Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir.

O yüzden yaşam savaşı veren, özgürlük savaşı veren milletler için ayrı bir sembolik değeri ve önemi vardır. Millî Mücadele’de de sembol olarak vardır. Devlet çok kullandı. Eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır. Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır. Roma’nın (Remus ve Romulus’u büyüten) kurduyla bağlantısı var mıdır bilemem ama başka milletler de kullanmıştır onu. Macarlar mesela. Ayrıca Volga Nehri boyunca kullanılır o sembol. Ecnebiler de Atatürk’e ‘Bozkurt’ diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalktı o semboller.”

Yerin uçmağ olsun büyük hoca…

Saygı ve sevgiyle...