Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Vlasenica köyünde katledilen 6 kişinin kalıntıları, Rakita Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan kopuş sürecinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Sırp güçleri tarafından binlerce kişi katledildi. Başta Srebrenitsa kenti olmak üzere birçok noktada Müslüman Boşnaklara karşı işlenen soykırımda katledilen, kalıntıları toplu mezarlarda bulunduktan sonra defnediliyor. Savaş sırasında Sırp güçlerinin saldırısına uğrayan Vlasenica köyünde katledilen 6 kişinin kalıntıları, Rakita Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve beraberindeki heyet de katıldı. Cenaze namazının Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic tarafından kıldırıldığı törende, Durmic (Sevko) Ibro (1961-1992), Music (Mujo) Ahmet (1939-1995), Imsirovic (Bajro) Haso (1946-1995) ve Kicic (Suljo) Lutvo (1954-1992) ile kimliği belirlenemeyen iki kişi, dualar eşliğinde defnedildi.

2 BİN 500 BOŞNAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

1992 yılının bahar ve yaz aylarında Vlasenica'da yaklaşık 2 bin 500 Boşnak hayatını kaybetti. Bugüne kadar 405 kişi, Rakita Anıt Merkezi'ne defnedildi. Yirmi yılı aşkın süredir her yıl nisan ayında; hayatta kalanlar, aileler ve yakınları, Bosna Hersek'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden şehitleri anmak üzere Rakita Şehitler Mezarlığı'nda bir araya geliyor.