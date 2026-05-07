Muğla Marmaris'te belediyenin yüzme havuzunun suyunu boşalttığı ve yüzme sporuyla ilgilenen gençlerin antrenman yapamadığı video sosyal medyada gündem olmuştu.

Gençlerin boş havuzda antrenman yaptığı anlara tepkiler de peş peşe gelmişti.

Paylaşımı sosyal medyaya yayınlayan Marmaris Çevre Gönüllüleri, CHP Spor Komisyonu'nu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketleyerek CHP'li Marmaris Belediyesi'nin kapattığı öne sürülen yüzme havuzuna tepki göstermişti.

"DAHA ÖNCE HİÇBİR SINAVDA ÇIKMAMIŞ BİR HAVUZ PROBLEMİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da görüntülere kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Bakan Bak, "Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi. Türkiye'nin her köşesinde Bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evelallah biz bunu da çözeriz" ifadelerini kullandı.