UEFA Konferans Ligi'nde yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yarı finale çıkarak önemli bir başarı yakalayan Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk Crystal Palace'a elendi.

İngiliz ekibi 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde de 2-1'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

Bu maçın ardınan büyük üzüntü yaşayan Arda Turan TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM SÖZLERİ: 'BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR'

Karşılaşmayı tribünden izleyerek bu özel gecede eski öğrencisini yalnız bırakmayan Fatih Terim'e ayrı parantez açan Arda Turan, "Fatih hocam buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin. Bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izlettirmişimdir. Bugün kenarda olsaydı daha büyük çözümler üretirdi. Şunu söylemek istiyorum ki, bu kadar sene yanında kalınca, hayran olunca insanın üstünde ondan bir şeyler kalır. Bununla da gurur duyuyorum. Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum. Ondan geçen öğretileri paylaşıyorum." diye konuştu.

'ACI VERİYOR AMA TARİHİ BİR İŞ YAPTIK'

Genç teknik adam ayrıca yaşadıkları üzüntüye rağmen büyük bir iş başardıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı."