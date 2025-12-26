Edinilen bilgilere göre, Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesediyle karşılaştı. Sitenin kapıcısı S.K. (27) gözaltına alındı.

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğunu belirledi.

Sümeyye D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.