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Gıda sektöründe 30 yıllık tecrübesiyle dikkat çeken ve ürünlerini 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihraç eden Golda Gıda'nın merakla beklenen halka arz süreci bugün resmen başladı. Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde Borsa İstanbul (BİST) Birincil Piyasa’da yatırımcılarla buluşan şirket, "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle 1-2 Temmuz tarihlerinde talep toplamaya başladı.

YATIRIMCILARIN BİLMESİ GEREKEN 5 KRİTİK DETAY

Yatırımcılar, Borsa İstanbul işlem ekranlarından GOLDA koduyla halka arza katılabilecekler. İşte halka arzın künyesi:

Talep Toplama Tarihleri: 1-2 Temmuz 2026 (Bugün ve Yarın)

Hisse Fiyatı: 9,20 TL (Sabit Fiyat)

Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 805 milyon TL

Halka Açıklık Oranı: Yüzde 35 (Toplam 87.499.998 adet pay)

Katılım Endeksi: Uygun

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE HARCANACAK?

Çıkarılmış sermayesini 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltecek olan şirketin, halka arzdan elde edeceği gelirin kullanım alanları da netleşti. Şirket, fonun yüzde 50-60'lık kısmını makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarındaki kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına harcayacak. Kalan yüzde 40-50'lik bölüm ise hammadde alımları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak.