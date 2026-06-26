Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü ve dördüncü işlem günü olan 24 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe günü halka açık 2 şirket temettü ödemeleri yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)’a ödemeler bildirildi. Temettü dağıtma kararları ve detayları belli oldu.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR), hisse başı temettü tutarı(brüt) 0,6087844 TL olurken, net tutar ise 0,5174667 TL olarak belirtildi.

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) da hisse başı temettü tutarı(brüt) 0,0931544 TL açıklanırken, net tutar 0,0791812 TL oldu. Ayrıca ödeme takvimi 18 Kasım olarak ifade edildi.