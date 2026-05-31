Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirme hamleleri yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 22 Nisan 2026 tarihli haftalık bülteninde onay verdiği çifte sermaye artırımı için geri sayım tamamlandı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA), 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla hem yüzde 100 bedelsiz hem de yüzde 19 oranındaki bedelli sermaye artırımı süreçlerini eş zamanlı olarak başlatıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hak kullanım başlangıç tarihi ile rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihinin 1 Haziran 2026 olarak belirlendiği bildirildi.

SERMAYE 4 MİLYAR TL EŞİĞİNİ AŞACAK

Gerçekleştirilecek bu çifte sermaye artırımı operasyonuyla birlikte şirketin mevcut bilanço yapısında ciddi bir büyüme yaşanacak. IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin mali tablolara yansıyacak yeni sermaye detayları şu şekildedir:

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.845.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 8.000.000.000 TL

Bedelsiz Sermaye Artırımı (%100): Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları’ndan (iç kaynaklardan) karşılanmak üzere 1.845.000.000 TL

Bedelli Sermaye Artırımı (%19): Nakden veya sermaye avanslarından karşılanmak üzere 350.550.000 TL

Ulaşılacak Yeni Çıkarılmış Sermaye: Toplamda 2.195.550.000 TL'lik artışla 4.040.550.000 TL

SÜRECİN GEÇMİŞİ VE ONAY AŞAMASI

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA), söz konusu sermaye artırımı hamlesi için ilk resmi başvurusunu 25 Eylül 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmişti. Kurulun titizlikle yürüttüğü inceleme süreçlerinin ardından, şirketin beklediği yeşil ışık 22 Nisan 2026 tarihli SPK bülteninde yayınlanarak resmiyet kazanmıştı.

Yatırımcıların elindeki mevcut hisseleri doğrudan etkileyecek olan bu süreçte, rüçhan haklarının ve bedelsiz pay alımlarının başlangıç adımı pazartesi günü seans açılışıyla birlikte resmen devreye girmiş olacak.