Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirlerin süresini uzattı.
Kurul Karar Organı’nın 25 Nisan 2026 tarihli ve 27/807 sayılı kararı uyarınca, 11 Nisan 2026 tarihli bültende duyurulan uygulamaların 8 Mayıs 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
SPK’dan yapılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin piyasa istikrarının korunması amacıyla alındığı vurgulandı.
Öte yandan, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına SPK’nın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.