Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 14.329,34 puandan tamamladı.

Bugün ise endeks, önceki kapanışa göre 92,30 puanlık artış kaydederek pozitif bir başlangıç yaptı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,74 ile orman kağıt basım olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı, piyasalarda karışık bir görünüm oluşturuyor.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükseliş ve süregelen belirsizlikler, küresel risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak para politikası kararı bulunuyor.

Para piyasalarında Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı beklentisi öne çıkarken, yatırımcılar karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından gelecek döneme ilişkin sinyalleri takip edecek.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.500 ve 14.600 puan direnç,

14.300 ve 14.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.