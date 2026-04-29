Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, 2026 yılına finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir başlangıç yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan ilk çeyrek raporuna göre şirket; "aselsaneXt" kurumsal dönüşüm programının etkisiyle büyüme ivmesini yukarı taşıdı.

STRATEJİK SİSTEMLER BÜYÜMEYİ SIRTLADI

Şirketin ilk çeyrek hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 15 artış göstererek 34,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu büyümede özellikle; ÇELİKKUBBE, radar sistemleri, elektronik harp, yapay zeka destekli güvenlik çözümleri ve güdümlü mühimmat projeleri lokomotif rolü üstlendi.

Finansal disiplini elden bırakmayan ASELSAN, FAVÖK marjını 260 baz puan artışla yüzde 25,2’ye taşırken, net borç seviyesini de yüzde 16 oranında azaltmayı başardı.

İHRACATTA YÜZDE 69’LUK SIÇRAMA

ASELSAN’ın küresel pazardaki etkinliği, rakamlara çarpıcı bir şekilde yansıdı. Yılın ilk üç ayında imzalanan 1,26 milyar dolarlık yeni sözleşmelerin tam yarısını ihracat kontratları oluşturdu. Yeni ihracat sözleşmeleri geçen yıla oranla yüzde 69 artarak 629 milyon dolara ulaştı. Şirketin toplam bakiye siparişleri ise 20,7 milyar dolar ile devasa bir hacme ulaştı.

YATIRIM İŞTAHI KATLANDI: GEÇEN YILIN YARISINI İLK ÇEYREKTE YAPTIK

Sonuçları değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin sadece büyümekle kalmayıp derinleştiğini vurguladı. Akyol, şu dikkat çeken "Geçtiğimiz yılın tamamında yaptığımız yatırımın yarısını sadece bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdik. AR-GE harcamalarımızı yüzde 41 artırarak 357 milyon dolara, seri üretim yatırımlarımızı ise yüzde 261 artışla 137 milyon dolara çıkardık. Bu yıl 400 bin adetlik ürün teslimat hedefimizi aşarak küresel ölçekte bir üretim kapasitesine ulaşıyoruz." bilgisini paylaştı.

NATO ZİYARETİ VE GLOBAL STANDARTLAR

Genel Müdür Akyol, NATO Genel Sekreteri’nin ASELSAN ziyaretine de değinerek, şirketin artık sadece teknoloji üreten değil, dünya savunma ekosisteminde teknoloji standardı belirleyen stratejik bir aktör haline geldiğini ifade etti.

SAHA EXPO’DA ÜÇ YENİ LANSMAN MÜJDESİ

ASELSAN, gelecek hafta gerçekleşecek olan SAHA İstanbul (SAHA EXPO) fuarında modern harp sahasının kurallarını değiştirecek üç yeni ürününü ilk kez dünyaya tanıtacağını duyurdu.