Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, aşırı fiyat hareketliliklerinin önüne geçmek amacıyla belirlenen hisselerdeki yeni tedbirler, 24 Haziran 2026 seans başlangıcı itibarıyla resmen devreye alındı. Söz konusu kısıtlamalar tam bir ay boyunca geçerli olacak ve 23 Temmuz 2026 tarihi seans bitimine kadar uygulanmaya devam edecek. Piyasaların yakından takip ettiği kararlar kapsamında kısıtlama getirilen şirketler ve tedbirlerin detayları da metin içeriklerinde netleşti.

3 HİSSEYE BİRDEN YASAK

Alınan kararlar doğrultusunda ilk olarak Borlease Otomotiv A.Ş. paylarında yeni tedbirler devreye sokuldu. BORLS koduyla işlem gören hisselerde 24 Haziran tarihinden 23 Temmuz tarihine kadar açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak.

Benzer bir kısıtlama kararı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. için de alındı. DITAS koduyla Yeniçağ okurlarının ve piyasa takipçilerinin de yakından izlediği şirket paylarında, belirtilen bir aylık süre zarfında açığa satış ve kredili işlem yasağı eksiksiz uygulanacak.

Kısıtlama kararı alınan bir diğer şirket ise Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. oldu. SELEC koduyla işlem gören hissede 24 Haziran'dan 23 Temmuz'a kadar brüt takas uygulaması geçerli olacak. Ayrıca piyasa yetkilileri, ilgili hissede daha önceden tanımlanmış olan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirlerinin de bu bir aylık dönem boyunca kesintisiz olarak uygulanmaya devam edeceğinin altını çizdi.