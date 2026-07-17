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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,6 puan ve yüzde 1,81 düşüşle 13.992,64 puana indi.

Toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 2,18, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetmesi dikkat çekti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji ve çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen satış baskısı ve Orta Doğu'da ABD-İran arasında tırmanarak süren karşılıklı saldırıların etkisiyle negatif izliyor.

Uzmanlar, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.