Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek. Bordo-mavili ekip, bu mücadeleyi kazanması halinde 161 hafta sonra en uzun galibiyet serisine ulaşacak.

Ligin 27. haftasında Eyüpspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst üste 5. galibiyetini alarak 148 hafta sonra bu başarıyı yakaladı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray karşısında da kazanarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

27 hafta sonunda 60 puan toplayan bordo-mavililer, aynı puana sahip Fenerbahçe’nin averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor, lider Galatasaray’ı mağlup etmesi halinde, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirecek.

Son haftalarda Gaziantep FK’yı 2-1, Karagümrük ve Kayserispor’u 3-1, Rizespor ve Eyüpspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyet, seriyi 6 maça çıkaracak ve 161 hafta sonra en iyi performansın elde edilmesini sağlayacak.

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde elde edilen bu başarıyı, o sezonun ardından aşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon hem 4 hem de 5 maçlık galibiyet serileri yakalayan Trabzonspor, Galatasaray karşısında alacağı sonuçla yeni bir seriye imza atmak istiyor.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırmıştı. Bu kez sahasında rakibini mağlup ederek hem serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor.