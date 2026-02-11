İngiltere’nin Somerset sahil kasabasında 1946’dan beri faaliyet gösteren Brean Theme Park, mali sorunları nedeniyle tasfiye memurlarının atandı.

Tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya kalan 80 yıllık park, ilk olarak Bristol Kanalı kıyılarını ziyaret edenler için bir kamp alanı olarak hizmete açılmıştı.

'PARK KALICI OLARAK KAPANACAK'

1970’li yıllarda eğlence aletlerinin eklenmesiyle tam teşekküllü bir tema parkına dönüştü.

Girişin ücretsiz olduğu, ziyaretçilerin yalnızca binmek istedikleri oyuncaklar için kredi verdiği park, 40’tan fazla eğlence ünitesi bulunuyor.

4 Mart ayında yaz sezonu için açılmaya hazırlanan işletme, 4 Şubat’ta “tasfiye kararı alındığını” kamuoyuna resmen açıklandı.

Brean Theme Park, Ocak ayı sonunda ticari faaliyetlerini durdururken, bir kurtarma girişimi gerçekleşmezse, park kalıcı olarak kapanacak.