Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Booking’in araç kiralama hizmetinin "cars.booking.com" isimli alan adına Türkiye erişim engeli getirildi. Alınan kararla siteye erişim durduruldu. Online rezervasyon platformu Booking.com’un araç kiralama hizmeti sunduğu "cars.booking" alan adına Türkiye’den erişim engeli getirildi.
Engelli Web’in aktardığına göre karar, 16 Mayıs tarihinde Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karar kapsamında "cars.booking" alan adı Türkiye’den erişime kapatıldı.
Booking'in araç kiralama hizmeti sunduğu cars.booking.com alt alan adı, Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2877 sayılı kararıyla erişime engellendi. @bookingcom pic.twitter.com/hg97SYt9tc— EngelliWeb (@engelliweb) May 22, 2026