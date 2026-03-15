Bolu'nun Mudurnu ilçesi girişindeki bölünmüş yolda meydana gelen olayda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 14 NC 415 plakalı otomobil ile 14 LA 114 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki bölünmüş yolda çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç da farklı yönlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır hasar alarak adeta hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.