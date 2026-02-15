Bolu’da bir lise öğrencisi evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki E.E.K.’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öğrencinin cenazesi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.