İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYORDU

İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.