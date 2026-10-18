Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Hindistan’da ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına kimliği belirsiz kişilerce en az 4 el ateş açıldı. Saldırıda şoför ve bir hayran yaralanırken, Shroff olaydan yara almadan kurtuldu.

Hindistan’ın Mumbai kentinin Juhu bölgesinde ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olayda Shroff yara almadan kurtulurken, şoförü ve bir hayranı yaralandı. Juhu polisi, Shroff’un bir doğum günü kutlamasına katılmak üzere bölgede bulunduğunu ve etkinlikten ayrıldığı sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Polis, kaçış güzergâhları belirlenen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

"SALMAN KHAN'LA PROJESİ HEDEF ALINDI" İDDİASI

Shroff’un neden hedef alındığı henüz netlik kazanmazken, Hint basınında çıkan haberlerde, ünlü oyuncunun meslektaşı Salman Khan ile ilişkisi ve ortak projeleri nedeniyle hedef seçilmiş olabileceği ileri sürüldü. Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılında bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı iddiası nedeniyle Lawrence Bishnoi Çetesi’nin hedefi olmuştu. Khan ile iş birliği yapan kişiler de çete tarafından tehdit edilmişti. Khan’ın Mumbai’de bulunan ünlü evi Galaxy Apartments’ın önünde, Nisan 2024’te motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.