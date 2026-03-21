Dünya kamuoyu, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Glenn Diesen’in ortaya attığı dikkat çekici iddiaları tartışıyor. Diesen, Mario Nawfal’ın programında yaptığı değerlendirmede, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki gerilim üzerinden yeni bir senaryo kurgulayabileceğini öne sürdü.

Diesen’e göre, söz konusu senaryoda Türkiye’nin hedef alınabileceği bir “sahte bayrak” operasyonu üzerinden İran’ın suçlanması ve bu yolla bölgesel bir krizin derinleştirilmesi ihtimali gündeme gelebilir.



İRAN ÜZERİNDEN BASKI STRATEJİSİ İDDİASI

Uzman isim, ABD ve İsrail’in uzun vadeli hedefinin İran’ı doğrudan bir savaş yerine “yıpratma stratejisi” ile zayıflatmak olduğunu ileri sürdü. Diesen, bu kapsamda ekonomik baskı, toplumsal huzursuzluk ve jeopolitik kuşatma unsurlarının devreye sokulabileceğini ifade etti.

İran’ın karşı hamlelerinin ise Körfez ülkeleri üzerinde ikili bir etki yaratabileceğini belirten Diesen, bu durumun hem ABD’ye bağımlılığı artırabileceğini hem de uzun vadede güvenlik tartışmalarını derinleştirebileceğini dile getirdi.



“TÜRKİYE SAVAŞA GİRMEZ”

Diesen’in değerlendirmelerinde Türkiye’ye ayrı bir başlık açıldı. Türkiye’nin sahip olduğu askeri kapasite ve stratejik konum nedeniyle bölgedeki dengelerde kritik rol oynadığını belirten uzman, olası bir senaryoda Ankara’nın doğrudan savaşa dahil olmasının düşük ihtimal olduğunu savundu.

Ancak Diesen, Türkiye’nin istihbarat paylaşımı, hava sahası kullanımı ve lojistik destek gibi alanlarda sağlayacağı katkının ABD ve İsrail açısından büyük önem taşıyabileceğini iddia etti.



ABD ÜSLERİ VE BÖLGESEL DENGE UYARISI

Röportajda ayrıca, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına da dikkat çekildi. Diesen, kısa vadede güvenlik sağlayan bu yapıların uzun vadede ters etki yaratabileceğini savundu.

Bölgedeki dengelerin zamanla Rusya, Çin ve İran eksenine kayabileceğini belirten uzman, Türkiye gibi ülkelerin zorlanmasının beklenenin aksine farklı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.