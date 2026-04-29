Olay, aileleriyle birlikte vakit geçiren iki polis memurunun, suda çırpınan bir çocuğu fark etmesiyle başladı. Durumu görür görmez saniyeler içinde suya atlayan polisler, çocuğu kıyıya çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, polis memurlarının profesyonel ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Çevredeki vatandaşların takdirini toplayan bu hamle, emniyet teşkilatının her an görev başında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yaşanan olayın ardından Tunceli Valisi Şefik Aygöl, örnek davranış sergileyen kahraman polis memurlarını makamında ağırladı. Polisleri tebrik eden Vali Aygöl, personellerine başarı belgelerini takdim etti.