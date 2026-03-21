Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina’da çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Alevlere teslim olan 8 yattan 7’si batarken, olay denizde ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’na ait yangın söndürme botları müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, çok sayıda lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Sektör kaynaklarına göre yangının yol açtığı zararın 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Yangında batan teknelerin isimleri ‘Sisu’, ‘Dads Toy’, ‘Seaesta’, ‘Floating Asset’, ‘Champagne Cher’, ‘Iceberg’ ve ‘Lulu D Angel’ olarak açıklandı. ‘Breeze’ isimli teknenin ise yangından hafif hasarla kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, notbir.com.tr’nin haberine göre batan yatların sahiplerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. ‘Champagne Cher’ isimli yatın iş insanı Hasan Şer’e ait olduğu belirtilirken, diğer bazı teknelerin sahipleri arasında Recep Günler, Levent Soydan, Ali Ertem ve Erhan Ölçüm’ün de bulunduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.