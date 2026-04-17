“Birlikte Temizleyip, Birlikte Koruyacağız” sloganıyla hayata geçirilen çalışma; doğanın ve çevrenin korunmasını sağlamak, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Bodrum’un farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Başkan Mandalinci’nin koordinasyonunda, bini aşkın belediye personelinin yoğun emeğiyle başlayan etkinliklere vatandaşlar da katılarak destek verdi. Çalışmalar, kentin çeşitli noktalarında geniş bir katılımla yürütüldü.

Etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, büyükşehir belediyesi çalışanları, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları ve gönüllüler yer aldı. Ekipler, sokak ve caddelerde birlikte temizlik yaparak çevre düzenine katkı sağladı. Kent genelinde çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan çalışma, Bodrum’un tüm mahallelerini kapsayacak şekilde planlandı.

Başkan Tamer Mandalinci ise etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılının ilk geniş kapsamlı temizlik çalışmasının güçlü bir katılımla tamamlandığını belirtti. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve gönüllülerin katkılarıyla 28 ayrı noktada cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik yapıldığını ifade etti. Bu çalışmanın, Bodrum’da daha düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı öncesinde kenti ziyaret edecek misafirler için hazırlık niteliği taşıyan seferberliğin ikinci etabına tüm vatandaşları davet eden Mandalinci, “Bu kenti birlikte koruyup birlikte güzelleştireceğiz” mesajını verdi.