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Kaynak: AA

Sarıyer ve Bandırmaspor karşısında aldığı galibiyetlerle üst üste iki maç kazanan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Eşer, Bandırmaspor karşısında geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmalarının takımın kalitesini ve mücadele sırasında gösterdiği reaksiyonu ortaya koyduğunu belirtti.

Antalyaspor deplasmanının kolay geçmeyeceğini ifade eden Eşer, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Antalya zor bir deplasman. Geçen yıl Süper Lig'de oynayan kadrolarından 6-7 oyuncuyu barındırıyorlar. Son maçlarında da galip geldiler. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi takımız. Galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara yakın olmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, maç maç bakarak ilerleyeceğiz.

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Takımın oyuncu rotasyonu hakkında da bilgi veren Burhan Eşer, ligde şu ana kadar 22 futbolcuya ilk 11'de görev verdiklerini belirtti. Eşer, kadrodaki bütün oyuncuların takım açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yeşil-beyazlı ekibin sakat oyuncularıyla ilgili son durumu da paylaşan teknik direktör, Fernando, Kenan Fakılı, Ahmet ve Celal'in tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Ali Aytemur ile Diego'nun ise hafif sakatlıkları bulunduğunu aktardı.