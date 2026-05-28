Israil yönetimi, Birleşmiş Milletler’in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan taraflara ilişkin hazırladığı “kara listeye” İsrail’in de dahil edilmesine sert tepki gösterdi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görevde kaldığı sürece Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir temas kurulmayacağını duyurdu.

“SİYASİ KARAR” TEPKİSİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı da BM kararını “utanç verici” ve “absürt” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Guterres’in görev süresinin son döneminde İsrail’e yönelik “asılsız suçlamalar” yönelttiği öne sürüldü.

BM’nin hazırladığı listede İsrail Hapishane İdaresi’nin de yer aldığı belirtilirken, uluslararası insan hakları kuruluşları uzun süredir İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik sistematik kötü muamele, işkence ve cinsel şiddet iddialarını gündeme taşıyor.

İsrail merkezli Physicians for Human Rights Israel tarafından yayımlanan verilere göre, 2023-2025 yılları arasında onlarca Filistinlinin hapishanelerde kötü muamele nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.