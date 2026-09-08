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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, sivil kayıplara yönelik haberlerden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Sözcü Dujarric, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki birçok noktaya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Yemen'de birden fazla cephede askeri çatışmaların yoğunlaşmasından, özellikle de bu çatışmalardan kaynaklanabilecek olası sivil kayıplara ilişkin raporlardan da aynı derecede endişe duyuyoruz" dedi.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in mevcut tırmanışı kontrol altına almak ve diyaloğa alan açmak amacıyla taraflarla doğrudan temaslarını sürdürdüğünü kaydetti. Askeri tırmanışın Yemen için yıkıcı siyasi, ekonomik ve güvenlik sonuçları doğurma riski taşıdığına dikkat çeken Dujarric, tarafların BM öncülüğündeki siyasi çabalara yapıcı bir şekilde katılması gerektiğini vurguladı.

SALDIRILARDA 73 KİŞİ YARALANMIŞTI

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Müsayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırılarda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduran Husilere karşı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek vermeye devam ediyor.